MÄRKTE-Schwächerer Euro gibt Dax Rückenwind

Frankfurt, 02. Okt (Reuters) - Mit Rückenwind von einem fallenden Euro dürfte der deutsche Aktienmarkt mit Zuwächsen in den Börsenmonat Oktober starten. Banken und Broker sehen den Dax am Montag im Plus. Am Freitag hatte der Leitindex Kurs auf sein Rekordhoch genommen und ein Prozent höher bei 12.828,86 Punkten geschlossen. Der Euro fiel um ein halbes Prozent auf 1,1761 Dollar. Dadurch werden Waren von Firmen der Euro-Zone günstiger und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigt.

Anleger an den Devisenmärkten waren nervös wegen des Unabhängikeitsreferendums in Katalonien am Sonntag, bei dem es zu Ausschreitungen und Polizeigewalt gekommen war. Nach Angaben der Regionalregierung stimmten 90 Prozent der Wähler für eine Loslösung von Spanien. Allerdings lag die Wahlbeteiligung bei der vom Verfassungsgericht als illegal eingestuften Abstimmung bei lediglich gut 40 Prozent.

Aus Deutschland, der Euro-Zone und USA stehen Markit-Einkaufsmanagerindizes für September an. Aus den USA werden zudem die Bauausgaben erwartet.

An der Wall Street ging der Dow-Jones-Index am Freitag mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 22.402 Punkte aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,3 Prozent auf 2519 Stellen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte 0,6 Prozent auf 6494 Punkte vor. In Japan legte der 225 Werte umfassende Nikkei 0,2 Prozent zu.

Reporter: Anika Ross und Patricia Uhlig, redigiert von Petra Jasper. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168