MÄRKTE-Katalonien-Krise dürfte Anleger auf Trab halten

Frankfurt, 05. Okt (Reuters) - Die Katalonien-Krise dürfte auch am Donnerstag im Fokus der Anleger bleiben und vor allem die spanische Börse belasten. Allerdings seien nach sieben Tagen in Folge mit Kursanstiegen am deutschen Markt auch Gewinnmitnahmen wahrscheinlich, sagte ein Händler. Banken und Broker rechneten für die Eröffnung mit einem leichten Minus im Dax, der aber in Sichtweite der bislang noch nicht überwundenen 13.000-Punkte-Marke bleiben werde. Am Mittwoch hatte er 0,5 Prozent gewonnen und mit 12.970 Zählern so hoch wie nie geschlossen.

Auf der Konjunkturseite richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die anstehenden Auftragseingänge der US-Industrie. Von diesen Zahlen und den Auftritten mehrerer führender US-Notenbanker erhoffen sie sich Rückschlüsse auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen der Notenbank Fed.

Auf der Unternehmensseite dürften die im MDax gelisteten Aktien von Osram im Fokus stehen: Siemens hat sich in der Nacht zum Donnerstag von seiner restlichen Beteiligung an dem traditionsreichen Leuchtenhersteller getrennt.

An der Wall Street hatten sich die Kurse nach Handelsschluss in Europa am Mittwoch kaum mehr bewegt: Dow Jones, S&P500-Index und der Nasdaq gingen mit einem Plus von je 0,1 Prozent aus dem Handel und markierten damit neue Bestmarken. In Tokio hielten sich am Donnerstag Gewinner und Verlierer die Waage, so dass der Nikkei-Index kaum vom Fleck kam. Die Umsätze blieben gering, da die Börsen in China, Hongkong und Südkorea feiertagsbedingt geschlossen blieben.