MÄRKTE-Händler sehen Dax zu Handelsstart im Minus

Frankfurt, 10. Okt (Reuters) - Beim Gipfellauf auf die 13.000-Punkte-Marke geht dem Dax die Puste aus. Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern startet der deutsche Leitindex am Dienstag mit Verlusten in den Handeln. Am Montag war er bis auf drei Punkte an die noch nie zuvor erreichte Marke herangerobbt, gab aber einen Teil der Gewinne im Tagesverlauf ab und schloss 0,2 Prozent höher bei 12.976,40 Punkten.

Im Fokus bleibt die Lage in der spanischen Region Katalonien. Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, hat für Dienstagabend (18.00) eine Rede im Parlament angekündigt und Experten erwarten, dass er die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt. Allerdings nimmt der Druck auf Separatisten zu, den Konflikt nicht zu verschärfen.

Auf der Agenda stehen sonst recht wenig Termine, denn erst am Donnerstag beginnt in den USA die Berichtssaison zum dritten Quartal. In Deutschland endet die Zeichnungsfrist für Voltabox, der Batteriesystem-Anbieter will am 13. Oktober an die Börse gehen.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste etwas ausgeweitet. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent tiefer bei 22.761 Punkten. Der breiter gefasste S&P500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq verloren je 0,2 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,5 Prozent auf 20.800 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 3363 Punkte. (Reporter: Andrea Lentz und Patricia Uhlig; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)