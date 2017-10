MÄRKTE-Händler sehen Dax zu Handelsstart unter 13.000 Punkte

Frankfurt, 13. Okt (Reuters) - Nach seinem kurzen Hüpfer über die 13.000-Punkte-Marke lässt es der Dax am Freitag erst einmal ruhig angehen. Banken und Brokerhäuser sehen den Leitindex zu Handelsstart kaum verändert. Am Donnerstag schloss er 0,1 Prozent höher bei 12.982,89 Zählern.

Einen genauen Blick dürften Anleger am Nachmittag auf die US-Verbraucherpreise werfen. Sie könnten Aufschluss darüber geben, wie schnell die US-Notenbank Fed die Leitzinsen erhöht. Die Erzeugerpreise waren am Donnerstag in der Kernrate höher als erwartet ausgefallen und hatten damit die Spekulationen über Zinserhöhungen angeheizt. Der Euro schwächte sich daraufhin leicht ab, am Freitag notierte er 0,2 Prozent fester bei 1,1849 Dollar.

Auf der Unternehmensseite feiert Voltabox am Parkett in Frankfurt Premiere: Mit einem Ausgabekurs von 24 Euro geht der Batteriesystem-Anbieter an die Börse. An der Wall Street legen die US-Kreditinstitute Bank of America und Wells Fargo im Tagesverlaufe ihre Quartalszahlen vor.

Der Dow-Jones-Index der US-Standardwerte verlor 0,1 Prozent auf 22.841 Punkte, während der Nasdaq und der S&P500 je 0,2 Prozent abgaben.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um bis zu 1,2 Prozent auf 21.211 Punkte an - das war der höchste Stand seit November 1996. Der chinesische Shanghai Composite kletterte um 0,1 Prozent auf 3390 Punkte. (Reporter: Andrea Lentz und Patricia Uhlig; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)