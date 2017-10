MÄRKTE-Dax kaum verändert erwartet - Katalonien-Krise im Blick

Frankfurt, 19. Okt (Reuters) - Am 30. Jahrestag des “Schwarzen Montag” wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag kaum verändert starten. Am Mittwoch hatte er 0,4 Prozent höher bei 13.043 Punkten geschlossen - so hoch wie noch nie. Damit liegt der deutsche Leitindex rund 1200 Prozent über dem Niveau von 1987, als am 19. Oktober die Wall Street den bis heute größten Kurseinbruch der Nachkriegsgeschichte erlebte.

Neben der Bilanzsaison richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf Katalonien. Am Vormittag läuft ein Ultimatum der Zentralregierung in Madrid aus, sich eindeutig zu den Abspaltungsplänen zu äußern. Sollte die Frist ohne Reaktion verstreichen oder die Regionalregierung die Unabhängigkeit proklamieren, droht Katalonien die Zwangsverwaltung.

An der Wall Street baute der Dow Jones am Mittwoch seine Kursgewinne nach Börsenschluss in Deutschland etwas aus und beendete die Sitzung 0,7 Prozent höher, während der Nasdaq fast unverändert bei 6624,22 Stellen blieb. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Donnerstag um 0,4 Prozent auf 21.454 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,5 Prozent auf 3365 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen und Andrea Lentz, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)