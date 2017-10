MÄRKTE-Händler sehen Dax im Minus - Bilanzzahlen im Fokus

Frankfurt, 24. Okt (Reuters) - Nach Kursverlusten an der Wall Street nutzen Anleger in Deutschland am Dienstag die Chance für Gewinnmitnahmen. Der DAx wird nach Berechnungen von Banken und Brokern schwächer in den Handel starten. Am Montag hatte er 0,1 Prozent höher bei 13.003,14 Punkten geschlossen. Auf Trab werden Börsianer von zahlreichen Zwischenberichten von Konzernen wie BASF gehalten. Auch im europäischen Ausland und in den USA lassen sich viele Großkonzerne wie Fiat Chrysler und General Motors in die Bücher schauen.

In Berlin treffen sich CDU, CSU, FDP und Grüne erstmals zu einer inhaltlichen Sondierung über eine Jamaika-Koalition. Nach der konstituierenden Sitzung des Bundestages kommt das Quartett am Abend (18.00 Uhr) in einer kleinen Runde zusammen, um über die Themen Finanzen und Steuern sowie Europa zu reden. Auf der Konjunkturseite stehen unter anderem die Einkaufsmanagerindizes des Markit-Insituts für Oktober in den Terminkalendern.

An der Wall Street beendete der Dow-Jones-Index die Sitzung 0,2 Prozent tiefer bei 23.273 Zählern. Der breiter gefasste S&P500 fiel um 0,4 Prozent, während der Nasdaq 0,6 Prozent verlor. Vor allem ein Kurseinbruch des Siemens-Rivalen General Electric schlug auf die Stimmung.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,2 Prozent auf 21.747 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,1 Prozent auf 3383 Punkte.