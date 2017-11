MÄRKTE-Dax bleibt an Allerheiligen auf Rekordkurs

Frankfurt, 01. Nov (Reuters) - Nach der Feiertagspause wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge an diesem Mittwoch höher starten. Am Montag war er mit einem Plus von 0,1 Prozent auf einem Schlussrekord von 13.229 Punkten aus dem Handel gegangen.

Wegen des Allerheiligen-Feiertages an diesem Mittwoch in einigen deutschen Bundesländern und Teilen Europas - in Wien bleibt die Börse beispielsweise geschlossen - dürften die Umsätze eher mau ausfallen. Am Dienstag hatte in Deutschland wegen des Reformations-Feiertags kein Handel stattgefunden.

Auf der Konjunkturseite steht mit dem Arbeitsmarktbericht des privaten US-Arbeitsvermittlers ADP ein erster Vorbote der amtlichen Monatsdaten vom US-Jobmarkt, die am Freitag anstehen, im Terminkalender. Ungeachtet dessen dürften die Anleger aber auf der Hut bleiben, denn am Abend nach Handelsschluss in Europa wird gegen 19.00 Uhr (MEZ) die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) erwartet. Überwiegend wird erst für Dezember mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet.

Ermutigende Zwischenberichte von Unternehmen hatten der Wall Street am Dienstag zu leichten Gewinnen verholfen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 23.377 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich ebenfalls um 0,1 Prozent auf 2575 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 6727 Stellen.

Unternehmensbilanzen trieben auch die Tokioter Börse am Mittwoch an. Der Leitindex Nikkei stieg um 1,9 Prozent auf 22.420 Punkte. (Reporter: Andrea Lentz, Anika Ross; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)