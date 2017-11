MÄRKTE-Dax dürfte sich wieder nach oben bewegen

Frankfurt, 16. Nov (Reuters) - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag wieder aufwärts gehen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten. Am Mittwoch hatte er 0,4 Prozent auf 12.976 Punkte verloren.

Viele Börsianer dürften gespannt nach Berlin schauen, wo der Countdown bei den Jamaika-Sondierungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grüne läuft. Bislang haben die Märkte die Gespräche ignoriert, doch allmählich wollten die Anleger konkrete Ergebnisse sehen, sagte ein Händler.

Auf der Konjunkturseite steht unter anderem die Statistik zur US-Industrieproduktion für Oktober auf den Terminkalendern.

Kursverluste von Aktien aus dem Energie- und Technologiebereich hatten die Wall Street am Mittwoch belastet. Der Dow-Jones-Index mit den Standardwerten schloss 0,6 Prozent tiefer bei 23.271 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 0,55 Prozent auf 2564 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um 0,5 Prozent auf 6706 Stellen. Auch das zähe Ringen um die US-Steuerreform bremste die US-Börsen aus.

Der Aktienmarkt in Japan legte am Donnerstag nach sechs Tagen mit fallenden Kursen dank Schnäppchenjägern zu. Der Nikkei-Index gewann 1,5 Prozent auf 22.351 Punkte. (Reporter: Andrea Lentz, Anika Ross.; redigiert von. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)