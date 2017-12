MÄRKTE-Wall Street könnte Dax weiter hochschieben

Frankfurt, 29. Nov (Reuters) - Die Kauflaune an der Wall Street dürfte auch am Mittwoch die europäischen Anleger anstecken. Banken und Broker sagten für die Eröffnung des Dax einen Anstieg von etwa einem halben Prozent voraus. Schon am Dienstag hatte er im Windschatten neuer Rekorde an der Wall Street 0,5 Prozent höher bei 13.059,53 Punkten geschlossen. Wie in Tokio dürften die Anleger den jüngsten Raketentest Nordkoreas beiseiteschieben. Stattdessen fokussiere man sich auf die Aussicht deutlicher Steuersenkungen vor allem für US-Unternehmen, sagte ein Händler. Am Dienstagabend nahm die Reform im Haushaltsausschuss des Senats eine wichtige Hürde und kann nun noch in dieser Woche im Senat beraten werden.

Auf der Konjunkturseite stehen am Mittwoch unter anderem die vorläufigen deutschen Inflationsdaten für November an. Außerdem wird das Barometer für die Stimmung in der europäischen Wirtschaft veröffentlicht. Darüber hinaus legt am Abend nach Handelsschluss in Europa (MEZ) die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht vor, das sogenannte Beige Book.

An der Wall Street hatten die meisten Kurse am Dienstag nach Handelsschluss in Europa ihre Gewinne in etwa verdoppelt: Der Dow Jones und der S&P500 schlossen je ein Prozent höher, der Nasdaq-Composite gewann 0,5 Prozent. Selbst der Kleinwerte-Index Russell 2000 hatte 1,5 Prozent zugelegt und wie seine drei großen Brüder auf Rekordniveau geschossen.

In Tokio ließ der nordkoreanische Raketentest die Anleger kalt: Der Nikkei-Index schloss 0,5 Prozent höher. Die chinesischen Börsen tendierten leichter. (Reporter: Andrea Lentz und Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)