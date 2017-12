MÄRKTE-Dax dank Fortschritt bei US-Steuerreform höher erwartet

Frankfurt, 04. Dez (Reuters) - Die Hoffungen auf einen Wachstumsschub in den USA werden dem Dax Börsianern zufolge an diesem Montag Auftrieb geben. Am Wochenende hatte der Senat Steuersenkungen gebilligt, ein zentrales Wahlversprechen des US-Präsidenten Donald Trump. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 1,2 Prozent tiefer bei 12.861,49 Punkten geschlossen.

Außer auf die US-Steuerreform richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Auftragseingänge der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer. Im weiteren Tagesverlauf stehen die Bestellungen für langlebige US-Güter auf dem Terminplan.

An der Wall Street hatten die US-Indizes am Freitag nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste größtenteils wettgemacht. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent und der Nasdaq 0,4 Prozent tiefer. Der S&P 500 fiel um 0,2 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um 0,5 Prozent auf 22.707 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,4 Prozent auf 3306 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)