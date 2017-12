MÄRKTE-Dax zu Handelsstart im Plus gesehen - US-Jobdaten im Blick

Frankfurt, 08. Dez (Reuters) - Mit Rückenwind aus Asien und den USA dürfte es am Freitag auch am deutschen Aktienmarkt zu Kursgewinnen kommen. Banken und Brokerhäusern sehen den Dax zu Handelsstart im Plus. Am Donnerstag hatte er bereits 0,4 Prozent höher bei 13.045,15 Punkten geschlossen.

Mit Spannung warten Investoren auf die Veröffentlichung wichtiger US-Arbeitsmarktdaten im Tagesverlauf. “Dieser dürfte die letzte Hürde auf dem Weg zu einer Zinserhöhung nächste Woche sein”, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Von Reuters befragte Analysten erwarten, dass im November außerhalb der US-Landwirtschaft 200.000 neue Stellen geschaffen wurden. Die amerikanische Notenbank Federal Reserve (Fed) berät in der kommenden Woche über ihre Geldpolitik.

Auf Konjunkturseite könnten für Anleger zudem Exportdaten aus Deutschland und China sowie die Industrieproduktion in Großbritannien und Frankreich von Interesse sein.

Zudem dürften Anleger mit Spannung verfolgen, ob es Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen gibt. Die britische Premierministerin Theresa May wollte noch am Freitagmorgen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker darüber beraten. Das Treffen war für 07.00 Uhr (MEZ) geplant. Der EU-Kommission zufolge könnte es kurz darauf eine Pressekonferenz geben.

An der Wall Street hatten sich die wichtigen US-Indizes nach Börsenschluss in Europa kaum vom Fleck bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent höher bei 24.211 Punkten. Der breiter gefasste S&P500 stieg ebenfalls um 0,3 Prozent, der Technologieindex Nasdaq um 0,5 Prozent.

In Tokio zog der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Freitag um 1,4 Prozent auf 22.811 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,5 Prozent auf 3287 Punkte. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)