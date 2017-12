MÄRKTE-Broker erwarten Kursgewinne beim Dax zu Handelsstart

Frankfurt, 11. Dez (Reuters) - Mit Rückenwind aus den USA und Asien dürfte der Dax am Montag höher in den Handel starten. Das zeigen Berechnungen von Banken und Brokerhäusern. Bereits am Freitag hatte der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent auf 13.153,70 Punkte zugelegt.

Anleger dürften erneut die im Nebenwerteindex MDax notierten Aktien von Steinhoff im Blick haben, die in der vergangenen Woche fast 90 Prozent an Wert verloren. Der nach Ikea weltweit zweitgrößte Möbelhändler hat Berater und Wirtschaftsprüfer engagiert, um Wege aus der Krise zu suchen. Steinhoff steht unter dem Verdacht der Bilanzfälschung.

In der Nacht zum Montag (MEZ) feierte der erste Terminkontrakt auf die Internetwährung Bitcoin an der US-Börse CBOE sein Debüt. Der Kurs des Futures legte um mehr als 20 Prozent zu und notierte zuletzt bei 18.570 Dollar.

An der Wall Street hatten die US-Indizes am Freitag nach Börsenschluss in Europa ihre Gewinne ausgebaut. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,5 Prozent höher bei 24.329 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq legte um 0,4 Prozent zu, während der S&P 500 um 0,6 Prozent anzog.

In Tokio schloss der Nikkei-Index am Montag 0,6 Prozent höher bei 22.939 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,6 Prozent auf 3309 Punkte.

