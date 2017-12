MÄRKTE-Broker sehen Dax leicht im Plus

Frankfurt, 12. Dez (Reuters) - Vor dem Notenbank-Marathon in den nächsten Tagen wollen sich Börsianer nicht mehr allzu weit aus dem Fenster lehnen. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Dienstag dennoch leicht im Plus starten. Am Montag hatte er 0,2 Prozent auf 13.123,65 Punkten verloren. Im Laufe der Woche werden die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank, die Schweizer Notenbank und die Bank of England ihren letzten Zinsentscheid für 2017 bekanntgeben.

Wie es um die Stimmung der Börsenprofis in Deutschland bestellt ist, wird im Tagesverlauf der ZEW-Index zeigen. Für das neue Jahr erwarten viele Analysten eine Fortsetzung des Rekordlaufs - wenn auch mit Hindernissen. Außerdem will sich das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin zur aktuellen wirtschaftlichen Lage im Land äußern.

In den USA finden im Bundesstaat Alabama Nachwahlen für den Senat statt, die nicht nur nach Washington sondern auch über den Atlantik nachhallen könnten. Sollte Roy Moore unterstützt von Präsident Donald Trump den Einzug in die Kongresskammer verpassen, würde die Mehrheit der Republikaner im Senat schmelzen und die oppositionellen Demokraten könnten ihre Ausgangslage für die Zwischenwahlen im nächsten Jahr merklich verbessern.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Gewinne ausgebaut. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent höher bei 24.386 Punkten, während der breiter gefasste S&P500 0,3 Prozent gewann. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg um 0,5 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 0,3 Prozent auf 22.866 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,7 Prozent auf 3300 Punkte. (Reporter: Andrea Lentz und Patricia Uhlig; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)