MÄRKTE-Dax-Anleger vor US-Zinsentscheid in Lauerstellung

Frankfurt, 13. Dez (Reuters) - Am deutschen Aktienmarkt warten Börsianer zur Wochenmitte auf wegweisende Impulse aus Amerika. Wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Dienstag hatte er 0,5 Prozent fester bei 13.183,53 Punkten geschlossen.

Eine Anhebung des Fed-Schlüsselsatzes um einen Viertel Prozentpunkt bei der für Mittwochabend (MEZ) erwarteten Entscheidung auf 1,25 bis 1,5 Prozent gilt als sicher. Daher konzentrieren sich Börsianer auf Hinweise zur Geldpolitik im kommenden Jahr. Nach Einschätzung von Martin Moryson, dem Chef-Volkswirt des Bankhauses Sal. Oppenheim, wird die Notenbank die geldpolitischen Zügel rascher straffen als bislang gedacht. “Dafür spricht, dass die Inflationsrate Mitte 2018 ölpreisbedingt wieder über 2,5 Prozent steigen wird.”

Investoren warten am Mittwoch zudem auf richtungsweisende Konjunkturdaten: Aus der Euro-Zone kommen Zahlen zur Industrieproduktion und aus den USA die Verbraucherpreise.

Die US-Börsen schlossen am Dienstag uneinheitlich. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg 0,5 Prozent auf 24.504 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 2664 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,2 Prozent auf 6862 Punkte.

Die Börse in Tokio gab am Mittwoch nach. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag knapp 0,5 Prozent im Minus bei 22.758 Punkten. (Reporter: Hakan Ersen, Anika Ross; redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)