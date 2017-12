MÄRKTE-Dax dürfte nach US-Zinserhöhung etwas tiefer starten

Frankfurt, 14. Dez (Reuters) - Nach der wie erwartet ausgefallenen US-Zinserhöhung wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag etwas tiefer starten. Am Mittwoch hatte er 0,4 Prozent schwächer bei 13.125 Punkten geschlossen.

Die US-Notenbank hob den Leitzins um einen Viertelpunkt auf 1,25 bis 1,5 Prozent an und will die Zügel weiter straffen. Im kommenden Jahr sollen drei weitere Schritte nach oben folgen. Damit reagieren die Währungshüter auf den konjunkturellen Aufschwung in den USA.

Die Geldpolitik wird Anleger auch im weiteren Tagesverlauf auf Trab halten. Europäische Zentralbank (EZB), Bank von England (BoE) und Schweizerische Nationalbank (SNB) beraten über ihre jeweilige Geldpolitik. Zinserhöhungen erwarten Investoren hier allerdings nicht.

Unabhängig davon stehen noch die US-Einzelhandelsumsätze auf dem Terminplan. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Nach der Zinserhöhung schlossen die New Yorker Börsen nur wenig verändert. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 24.585 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2662 Zählern auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 0,2 Prozent auf 6875 Punkte vor.

