MÄRKTE-Broker sehen Dax zu Handelsstart im Plus

Frankfurt, 18. Dez (Reuters) - Zum Auftakt der letzten Handelswoche vor Weihnachten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher in den Handel starten. Am Freitag hatte er bereits 0,3 Prozent auf 13.103,56 Punkten zugelegt.

Rückenwind erhält der deutsche Aktienmarkt von der Wall Street: Dort kletterten die wichtigsten Indizes auf neue Rekordstände, weil Anleger auf die rasche Umsetzung der größten Steuerreform seit den 1980er Jahren setzen. Die Republikaner änderten ihren Gesetzesentwurf nochmals und wollen ihn in dieser neuen Woche im Kongress verabschieden.

Der Dow-Jones-Index schloss am Freitag 0,6 Prozent höher bei 24.651 Punkten. Der Nasdaq verabschiedete sich mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 6936 Zähler. Der S&P 500 gewann 0,9 Prozent auf 2675 Stellen. Alle drei Marktbarometer markierten neue Rekordstände.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 1,5 Prozent auf 22.902 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 3255 Punkte.

