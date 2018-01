MÄRKTE-Wall-Street-Kursrekorde geben Dax Auftrieb

Frankfurt, 04. Jan (Reuters) - Dank erneuter Kursrekorde an der Wall Street wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag zulegen. Am Mittwoch hatte er 0,8 Prozent höher bei 12.978 Punkten geschlossen.

Investoren beschäftigten sich zunächst mit der Nachlese der am Mittwochabend veröffentlichten Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung. Die US-Notenbanker hätten sich darin nicht so pessimistisch wie von einigen befürchtet über den konjunkturellen Nutzen der US-Steuerreform geäußert, sagte Masafumi Yamamoto, Chef-Devisenstratege des Brokerhauses Mizuho. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, behauptete seine Gewinne vom Mittwoch weitgehend und notierte bei 92,091 Zählern.

Daneben richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf die US-Beschäftigtenzahlen der privaten Arbeitsagentur ADP. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag, die für die Fed-Geldpolitik wichtig sind. In Deutschland veröffentlicht der Branchenverband VDA die Statistik für den Automobilabsatz 2017.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland etwas zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung am Mittwoch 0,4 Prozent und der Nasdaq 0,8 Prozent höher. Der S&P 500 stieg um 0,6 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Donnerstag um 3,3 Prozent auf 23.506 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,4 Prozent auf 3381 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen und Andrea Lentz; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)