MÄRKTE-Dax vor US-Arbeitsmarktbericht höher gesehen

Frankfurt, 05. Jan (Reuters) - Die Rekordjagd an der Wall Street wird Börsianern zufolge die Dax-Anleger am Freitag erneut in Kauflaune versetzen. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 1,5 Prozent höher bei 13.167,89 Punkten geschlossen.

Bis zur Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten um 14.30 Uhr (MEZ) würden sich Investoren aber mit Engagements zurückhalten, betonten Aktienhändler. Von Reuters befragte Analysten rechnen für Dezember mit dem Aufbau von 190.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Am Donnerstag hatten überraschend starke Daten der privaten Arbeitsagentur ADP den US-Standardwerteindex Dow Jones erstmals über die 25.000er Marke gehievt.

Nach Börsenschluss in Deutschland hatten sich die US-Indizes kaum noch bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,6 Prozent und der Nasdaq 0,2 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,4 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,9 Prozent auf 23.715 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3395 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen und Andrea Lentz; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)