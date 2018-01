MÄRKTE-Broker sehen Dax zu Handelsstart kaum verändert

Frankfurt, 09. Jan (Reuters) - Nach der Kursrally in den vergangenen Tagen dürften sich Anleger am Dienstag vorerst zurückhalten. Banken und Brokerhäuser sehen den Dax zu Handelsstart kaum verändert. Am Montag hatte er um 0,4 Prozent auf 13.367,78 Punkte zugelegt. Im November hatte er seine bisherige Bestmarke von 13.525 Zählern erreicht.

Der Autozulieferer Continental gewährt Einblick in sein Zahlenwerk. Genau hinschauen werden Investoren auch bei den im Tagesverlauf erwarteten Daten zur Industrieproduktion und den Exporten der deutschen Firmen. Experten gehen davon aus, dass die Ausfuhren um 1,2 Prozent zugelegt haben. Laut den Prognosen hat sich auch der Außenhandelsüberschuss ausgeweitet.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa kaum noch bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent tiefer bei 25.283 Zählern, während der Nasdaq 0,3 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,6 Prozent auf 23.850 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite blieb fast unverändert bei 3410 Punkten. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Thomas Krumenacker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)