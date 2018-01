MÄRKTE-Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Frankfurt, 10. Jan (Reuters) - Nach der Rally der vergangenen Tage wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch kaum verändert starten. Am Dienstag hatte er dank des anhaltenden Wirtschaftswachstums 0,1 Prozent im Plus bei 13.385,59 Punkten geschlossen.

Bestätigung für ihren Konjunkturoptimismus erhoffen sich Börsianer unter anderem von den Auftragseingängen der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer. Darüber hinaus fiebern Investoren der US-Bilanzsaison entgegen, deren Startschuss die Bank of America am Donnerstag mit ihren Geschäftszahlen gibt.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,4 Prozent und der Nasdaq 0,1 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 23.788 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite blieb fast unverändert bei 3414 Punkten.