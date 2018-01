KORRIGIERT-MÄRKTE-Dax dürfte auf der Stelle treten

(Streicht Hinweis zu Veröffentlichung von Zahlen der Bank of America. Sie werden erst für kommenden Mittwoch erwartet.)

Frankfurt, 11. Jan (Reuters) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag nur schwer in Gang kommen. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wenig verändert starten. Am Mittwoch hatte er belastet von einem stärkeren Euro 0,8 Prozent niedriger bei 13.281 Punkten geschlossen.

Die EZB wartet mit dem Protokoll der Dezember-Sitzung auf. Analysten erhoffen sich davon Hinweise auf die weitere geldpolitische Entwicklung im Euroraum. In diesem Zusammenhang wird die erste Schätzung des Statistikamtes zum Wachstum in Deutschland - der größten Volkswirtschaft der Euro-Zone - auf Interesse stoßen. Von Reuters befragte Analysten sagen für 2017 im Schnitt einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 2,4 Prozent voraus. Es wäre die stärkste Zunahme seit 2011. (Reporter: Andrea Lentz, Anika Ross, edigiert von Andreas Kenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)