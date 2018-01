MÄRKTE-Anleger bleiben vorsichtig - Dax kaum verändert erwartet

Frankfurt, 16. Jan (Reuters) - Der weiterhin starke Euro und fehlende Impulse von der Wall Street sorgen am Dienstag für Zurückhaltung an den Börsen. Banken und Brokerhäuser gehen davon aus, dass der Dax kaum verändert in den Handel startet. Am Montag hatte er 0,3 Prozent auf 13.200,51 Punkte verloren. “Der Dax dürfte vorerst weiterhin im Nebel stochern”, sagte Aktienspezialist Timo Emden vom Onlinebroker DailyFX. In den USA wurde am Montag nicht gehandelt wegen eines Feiertags.

Für Gesprächsstoff könnten im Tagesverlauf die endgültigen deutschen Verbraucherpreise für Dezember sorgen. Anleger werden prüfen, inwiefern sich der Anstieg der Energiepreise auf die Inflation ausgewirkt hat. Auf der Unternehmensseite steht die Bilanz der Citigroup auf der Agenda. In Detroit geht die Autoshow weiter.

Siemens wirbt auf einem Kapitalmarkttag in London um Anleger für den Börsengang der Medizintechnik-Sparte mit dem Kunstnamen “Healthineers”. Die Zeichnungsfrist für den Dax-Kandidaten soll im März beginnen, so dass die Titel noch vor Ostern in Frankfurt Parkettluft schnuppern können.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um ein Prozent auf 23.952 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite blieb fast unverändert bei 3412 Punkten. (Reporter: Andrea Lentz und Patricia Uhlig; redigiert von Boris Berner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)