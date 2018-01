MÄRKTE-Broker sehen Dax zu Handelsstart im Plus

Frankfurt, 22. Jan (Reuters) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Montag höher in den Handel starten und die Marke von 13.400 Punkten verteidigen. Am Freitag hatte er angetrieben von Spekulationen auf eine starke Bilanzsaison 1,2 Prozent fester bei 13.434,45 Punkten geschlossen. Für Aufatmen bei Börsianern sorgte vor allem, dass die SPD bei ihrem Parteitag am Sonntag den Weg für eine neue große Koalition mit Union freimachte.

Der Haushaltsstreit in den USA lasse Investoren in Deutschland dagegen bislang weitgehend kalt, sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP-Bank. “Die konjunkturelle Situation ist robust genug, dass ein vorübergehender ‘Government Shutdown’ kaum ins Kontor schlägt. Für die Finanzmärkte besteht also im gegenwärtigen Zeitpunkt kein Grund zur Panik.”

Börsianer bereiteten sich darüber hinaus auf eine Flut von Firmenbilanzen vor, die in den kommenden Tagen über sie hereinbricht.

An der Wall Street legten die Indizes am Freitag nch Börsenschluss in Europa zu. Der Dow Jones schloss 0,2 Proztent höher bei 26.071 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 2810 Stellen, und der Nasdaq verabschiedete sich mit einem Plus von 0,6 Prozent in den Feierabend.

In Tokio blieb der Nikkei-Index am Montag fast unverändert bei 23.816,33 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,2 Prozent auf 3493 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig; redigiert von Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)