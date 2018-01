MÄRKTE-Dax-Anleger vor EZB-Zinsentscheid auf der Hut

Frankfurt, 25. Jan (Reuters) - Am Tag der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften Dax-Anleger sich zunächst zurückhalten. Banken und Broker sagten für den Dax am Donnerstag einen wenig veränderten Start voraus. Die Angst vor einem Handelskrieg hatte am Mittwoch den Leitindex um 1,1 Prozent ins Minus auf 13.414 Punkte gedrückt.

Die Zinsentscheidung wird um 13.45 Uhr (MEZ) erwartet, die Pressekonferenz mit EZB-Chef Mario Draghi beginnt um 14.30 Uhr. Einige Börsianer hoffen, dass Draghi verbal gegen den Euro-Anstieg intervenieren wird. Auf jeden Fall dürfte er versuchen, die Gemeinschaftswährung nicht noch weiter nach oben zu treiben. So wird eine Bekräftigung der Aussage erwartet, dass die EZB die Schlüsselzinsen noch weit nach Ende der Anleihenkäufe auf dem aktuellen Niveau von 0,0 Prozent halten will.

Zudem steht der Ifo-Geschäftsklima-Index für Deutschland an. Anleger dürften vor allem darauf achten, wie sich die US-Steuerreform und der hohe Eurokurs auf die Stimmung in den Chefetagen auswirken.

Die US-Börsen hatten am Mittwoch uneinheitlich geschlossen. Der Dow Jones legte um 0,2 Prozent auf 26.252 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 bewegte sich kaum vom Fleck und ging mit 2837 Zählern aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq sank um 0,6 Prozent auf 7415 Punkte.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Donnerstag mehr als ein Prozent nach. (Reporter: Andrea Lentz, Anika Ross.; redigiert von Christina Amann.)