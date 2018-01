MÄRKTE-Anleger trauen sich an Börsen zurück - Dax höher erwartet

Frankfurt, 26. Jan (Reuters) - Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher in den Handel starten. Am Donnerstag hatte er wegen der erneuten Aufwertung des Euro 0,9 Prozent auf 13.298,36 Punkte verloren. Die Gemeinschaftswährung notierte mit 1,2439 Dollar wieder deutlich unter der Marke von 1,25 Dollar, über die sie am Donnerstag erstmals seit über drei Jahren geklettert war.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger unter anderem auf die Auftragseingänge langlebiger US-Güter. Darüber hinaus legen zahlreiche US-Konzerne wie der Putzmittel- und Zahnpasta-Anbieter Colgate-Palmolive Geschäftszahlen vor.

Mit Spannung warten Börsianer auch auf den Auftritt Donald Trumps beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie fragen sich, ob der US-Präsident nach den Strafzöllen auf einige Importgüter weitere protektionistische Maßnahmen ankündigt. Entgegen den Äußerungen seines Finanzministers Steve Mnuchin betonte Trump zudem, einen stärkeren Dollar sehen zu wollen.

An der Wall Street gaben die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa einen Teil ihrer Gewinne ab. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,5 Prozent höher bei 26.392 Punkten, während der Nasdaq 0,1 Prozent verlor. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,2 Prozent auf 23.632 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,5 Prozent auf 3565 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig, redigiert von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)