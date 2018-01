MÄRKTE-Dax dürfte höher in neue Börsenwoche starten

Frankfurt, 29. Jan (Reuters) - Kursgewinne an den Börsen in den USA und Asien geben dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt Rückenwind. Der Dax wird nach Berechnungen von Brokerhäuser und Banken am Montag höher in den Handel starten. Am Freitag hatte er 0,3 Prozent im Plus bei 13.340,17 Punkten geschlossen.

Für Entspannung an den Börsen sorgt der etwas schwächere Euro. Er notierte mit 1,2416 Dollar gut einen US-Cent unter seinem Hoch von vergangener Woche. Ein starker Euro drückt tendenziell auf die Stimmung an den Aktienmärkten, da Investoren Wettbewerbsverluste der europäischen Firmen im Welthandel befürchten.

Zum Start in die neue Börsenwoche stehen kaum Termine auf der Agenda. Im Tagesverlauf veröffentlichen die USA aktuelle Konjunkturdaten zu den persönlichen Einkommen und den Konsumausgaben im Dezember. Bilanzzahlen von Unternehmen werden keine erwartet.

Der Standardwerteindex Dow Jones legte am Freitag um 0,8 Prozent auf 26.614 Punkte zu. Der breiter gefasste S&P 500 ging mit 2872 Zählern aus dem Handel, was einem Zuwachs um 1,2 Prozent entspricht. Der Nasdaq-Index legte um 1,3 Prozent auf 7505 Punkte zu.

In Tokio blieb der Nikkei-Index am Montag fast unverändert bei 23.629,34 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,9 Prozent auf 3525 Punkte. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)