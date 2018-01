MÄRKTE-Leichte Dax-Erholung erwartet - Fed im Blick

Frankfurt, 30. Jan (Reuters) - Nach seinem jüngsten Kursrutsch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch wieder leicht zulegen. Am Dienstag hatte er ein Prozent schwächer bei 13.197,71 Punkten geschlossen.

Mit Spannung warten Anleger unter anderem auf das Ergebnis der Beratungen der US-Notenbank Fed. Zwar rechnen Experten nicht mit einer Zinserhöhung. Doch könnte Fed-Chefin Janet Yellen auf ihrer letzten Sitzung verbal die geldpolitischen Zügel etwas anziehen. Zuvor liefern die Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag.

Diesseits des Atlantik stehen die europäischen Inflationszahlen auf dem Terminplan. Ein überraschend kräftiger Anstieg könnte die Spekulationen auf ein baldiges Ende der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB) neue Nahrung geben.

Auf der Unternehmensseite dürfte die Hauptversammlung von Siemens für Interesse sorgen, auch wenn Konzernchef Joe Kaeser in Sachen Umstrukturierung vage bleiben dürfte.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland nachgegeben. Der Dow Jones beendete die Sitzung 1,4 Prozent und der Nasdaq 0,9 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 1,1 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,8 Prozent auf 23.098 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,7 Prozent auf 3465 Punkte.