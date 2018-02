MÄRKTE-Broker - Dax geht in die Knie nach Kurseinbruch in USA

Frankfurt, 06. Feb (Reuters) - Nach dem Kursturz an der Wall Street steht auch deutschen Anlegern ein schwarzer Börsentag bevor. Banken und Brokerhäuser rechnen damit, dass der Dax am Dienstag zum Handelsstart um mehr als fünf Prozent einbricht. Am Montag hatte er 0,8 Prozent auf 12.687,49 Punkte verloren.

An den Aktienmärkten geht die Angst um, dass die Zeiten des billigen Geldes bald vorbei sind. Sie spekulieren darauf, dass die Zinsen vor allem in den USA schneller steigen als erwartet. Der US-Leitindex Dow Jones brach am Montag um 4,6 Prozent auf - etwa 1175 Zähler - auf 24.346 Punkte ein. Der breiter gefasste S&P gab um 4,1 Prozent auf 2649 Stellen nach. Der Nikkei in Tokio sackte am Dienstag um 4,7 Prozent auf 21.610 Zähler ab. “Das, was seit gestern Abend passiert, darf als Crash bezeichnet werden”, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. “Viele Anleger sind in Panik verfallen. Alle wollen durch die gleiche Tür.”

Ungeachtet dessen stehen am Dienstag auch einige Termine auf der Agenda: In Deutschland werden die Auftragseingänge der Industrie für Dezember veröffentlicht. In Washington wird die Handelsbilanz ebenfalls für Dezember veröffentlicht. Zudem rückt die Münchener Rück mit ihren Geschäftszahlen in den Fokus.