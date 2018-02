MÄRKTE-Dax dürfte zum Handelsstart nachgeben

Frankfurt, 07. Feb (Reuters) - Der Dax dürfte laut Börsianern an diesem Donnerstag schwächer in den Handel starten. Am Mittwoch hatte er nach seinem jüngsten Kursrutsch 1,6 Prozent auf 12.590 Punkte zugelegt. Der Dow-Jones-Index schloss mit einem Abschlag von 0,1 Prozent knapp im Minus. Zu Wochenbeginn hatte die Furcht vor stärker steigenden Zinsen in den USA für Turbulenzen an den Märkten gesorgt. In der US-Notenbank mehrten sich unterdessen jedoch Stimmen, die keinen Anlass für eine aggressivere Gangart sehen.

Das Thema Zinsen dürfte die Anleger auch am Donnerstag nicht loslassen. Im Fokus steht die Sitzung der Bank von England (BoE). Eine Erhöhung des Leitzinses, der seit der Anhebung vom November bei 0,5 Prozent liegt, wird nicht erwartet. Allerdings hoffen viele Anleger auf Hinweise zum weiteren Zinskurs.

Impulse könnten auch von einer Bundesbank-Konferenz in Frankfurt kommen. Neben Bundesbankchef Jens Weidmann werden unter anderem der Fed-Notenbanker Robert Kaplan und Weidmanns französischer Amtskollege François Villeroy de Galhau erwartet.

Auf der Unternehmensseite läuft die Bilanzsaison weiter auf Hochtouren. Am Morgen ließ sich unter anderem die Commerzbank in ihre Bücher schauen. Das Geldhaus hat 2017 wegen der Kosten für den Abbau Tausender Stellen und wegen der niedrigen Zinsen weniger verdient. (Reporter: Andrea Lentz, Daniela Pegna; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)