MÄRKTE-Dax vor US-Inflationsdaten höher erwartet

Frankfurt, 14. Feb (Reuters) - Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatten die Anleger aus Angst vor möglicherweise schneller steigenden Zinsen Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. Der deutsche Leitindex schloss 0,7 Prozent niedriger bei 12.196 Punkten.

Experten erwarten, dass die Verbraucherpreise in der weltgrößten Volkswirtschaft im Januar um 1,9 Prozent zum Vorjahr zugelegt haben. Damit dürfte der von der Notenbank Fed genau beobachtete Preisauftrieb niedriger als im Dezember ausfallen und Sorgen der Investoren vor aggressiveren Zinserhöhungen in den USA dämpfen. Sollte er allerdings höher ausfallen, schließen Börsianer neue Turbulenzen an den Märkten nicht aus.

Zudem steht in den USA noch die Statistik zu den Einzelhandelsumsätzen auf den Terminkalendern. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der US-Wirtschaft. Diesseits des Atlantik werden die Daten zum deutschen und europäischen Wirtschaftswachstum veröffentlicht: Die deutsche Wirtschaft hat Ende 2017 wohl etwas an Kraft verloren. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs nach Prognosen von Ökonomen von Oktober bis Dezember um 0,6 Prozent. Im vorangegangenen Quartal hatte es noch zu einem Plus von 0,8 Prozent gereicht.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent und der Nasdaq 0,5 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,3 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Mittwoch um 0,4 Prozent auf 21.154 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg dagegen um 0,4 Prozent auf 3196 Punkte.