MÄRKTE-Dax dürfte sich weiter nach oben arbeiten

Frankfurt, 15. Feb (Reuters) - Der Dax dürfte seinen Erholungskurs nach Einschätzung von Börsianern zufolge am Donnerstag fortsetzen. Am Mittwoch hatte er trotz überraschend hoher US-Verbraucherpreise 1,2 Prozent höher bei 12.339 Punkten geschlossen. Auch an der Wall Street ging es bergauf. Erneut dürften US-Konjunkturdaten die Anleger auf Trab halten. Unter anderem steht neben dem Wochenbericht vom Arbeitsmarkt die Statistik zu den Erzeugerpreisen im Fokus. Zudem werden die Konjunkturindizes für die Großräume New York und Philadelphia sowie die Industrieproduktion für Januar veröffentlicht.

Auf der Unternehmensseite geht der Bilanzreigen mit Konzernen wie Airbus und Air Liquide weiter. Airbus hat den Gewinn trotz einer milliardenschweren Belastung für den Militärtransporter A400M fast verdreifacht. Zudem steht ein Börsendebüt an: Die Aktien des Wohnimmobilien-Entwicklers Instone sollen am Donnerstag erstmals an der Börse gehandelt werden. (Reporter: Andrea Lentz und Daniela Pegna; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)