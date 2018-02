MÄRKTE-Dax dürfte mit Gewinnen in neue Handelswoche starten

Frankfurt, 19. Feb (Reuters) - Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte er dank ermutigender Unternehmensergebnisse 0,9 Prozent im Plus bei 12.451,96 Punkten geschlossen.

Experten rechnen mit einem ruhigen Handel. Zum einen bleibt die Wall Street wegen eines US-Feiertags geschlossen. Zum anderen rollt die erwartete Flut der Firmenbilanzen erst in den kommenden Tagen auf die Anleger zu.

An der Wall Street gab der Dow Jones einen Großteil seiner Gewinne am Freitag ab. Er beendete den Handel 0,1 Prozent höher bei 25.219 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P trat mit 2732 Zählern auf der Stelle. Die Technologiebörse Nasdaq verlor 0,2 Prozent auf 7239 Stellen.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um zwei Prozent auf 22.149 Zähler an. Die Börse Shanghai blieb wegen eines Feiertages geschlossen. (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig, redigiert von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)