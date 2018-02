WDHLG-MÄRKTE-Vorsichtiger Optimismus bei Anlegern - Bilanzen im Blick

(Behebt Tippfehler in der Überschrift)

Frankfurt, 20. Feb (Reuters) - Nach einem ereignislosen Wochenauftakt rücken an der Börse wieder die Firmenbilanzen in den Fokus. Anleger dürften sich zunächst jedoch zurückhalten. Banken und Brokerhäuser sahen den Dax zu Handelsstart am Dienstag kaum verändert. Am Montag hatte der deutsche Leitindex ein halbes Prozent auf 12.385,60 Punkte verloren.

Börsianer dürften vor allem die Geschäftszahlen von HeidelbergCement und Covestro unter die Lupe nehmen. Auch im europäischen Ausland legen zahlreiche Firmen ihre Bilanzen vor. Im Tagesverlauf rücken die Ergebnisse des US-Einzelhandelsriesen Wal-Mart in den Fokus. In München hat Osram zudem seine Aktionäre zur Hauptversammlung geladen.

Auf der Konjunkturseite steht am Vormittag der ZEW-Index zur Stimmung der Börsianer in Deutschland im Fokus. Er könnte einen Vorgeschmack auf den am Mittwoch erwarteten Einkaufsmanager-Index und den am Donnerstag anstehenden ifo-Geschäftsklima-Index geben.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um ein Prozent auf 21.925 Zähler nach. Die Börse Shanghai blieb wegen eines Feiertages geschlossen.