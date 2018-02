MÄRKTE-Dax dürfte höher in Handel starten - Daimler im Fokus

Frankfurt, 26. Feb (Reuters) - Kursgewinne in Asien und den USA geben dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt Rückenwind. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am höher in den Handel starten. Am Freitag hatte er 0,2 Prozent auf 12.483,79 Punkten zugelegt.

Großes Gesprächsthema am Frankfurter Parkett dürfte der Einstieg des chinesischen Autobauers Geely bei Daimler sein. Die Chinesen kauften sich mit knapp zehn Prozent bei den Stuttgartern ein. Geely-Aktien legten an den Börse in Hongkong sieben Prozent zu.

Ansonsten ist der Terminkalender so gut wie leer. In den USA steht lediglich der Absatz neuer Eigenheime für Januar an. Auch Firmenbilanzen sind zu Wochenbeginn rar.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Gewinne ausgebaut. Der Dow Jones beendete die Sitzung 1,4 Prozent höher bei 25.309 Punkten, während der Nasdaq 1,8 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 1,6 Prozent auf 2747 Zähler.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 1,2 Prozent auf 22.154 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 1,1 Prozent auf 3327 Punkte. (Reporter: Anika Ross und Patricia Uhlig, redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)