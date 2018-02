MÄRKTE-Dax wegen Kursverlusten in USA und Asien tiefer erwartet

Frankfurt, 28. Feb (Reuters) - Am letzten Handelstag des Monats wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch tiefer starten. Am Dienstag hatte er 0,3 Prozent im Minus bei 12.490,73 Punkten geschlossen. Spekulationen über die künftige US-Geldpolitik hatten Anleger vergrault, da sie für 2018 verstärkt mit vier statt drei Zinserhöhungen rechnen. Daneben drückten in der Nacht veröffentlichte enttäuschende Konjunkturdaten aus Japan und China auf die Stimmung, sagten Börsianer.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger zudem auf die europäischen Inflationsdaten. In Deutschland hatten sinkende Benzinpreise im Februar die Teuerung auf den niedrigsten Stand seit Ende 2016 gedrückt. In den USA stehen die zweite Schätzung für das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2017 sowie das Stimmungsbarometer für die Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago auf dem Terminplan. Parallel dazu öffnen Konzerne wie Bayer oder Salzgitter ihre Bücher.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland nachgegeben. Der Standartwerte-Index Dow Jones und der Technologie-Index Nasdaq beendeten die Sitzung jeweils 1,2 Prozent tiefer. Der S&P500 fiel um 1,3 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Mittwoch um 1,4 Prozent auf 22.068 Zähler nach. Der chinesische Leitindex in Shanghai fiel um 0,8 Prozent auf 3265 Punkte. (Reporter: Hakan Ersen und Andrea Lentz; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)