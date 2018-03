MÄRKTE-Italien-Wahl sorgt für Unsicherheit - Dax kaum verändert gesehen

Frankfurt, 05. Mrz (Reuters) - Die Furcht vor einer politischen Hängepartie in Italien und vor einem weltweiten Handelskrieg belastet zu Wochenbeginn die Stimmung an den Börsen. Auf der anderen Seite dürfte das“Ja” der SPD-Mitglieder zu einer Neuauflage der großen Koalition mit CDU und CSU für Aufatmen bei Anlegern sorgen. Banken und Brokerhäuser sehen den Dax am Montag kaum verändert. Am Freitag hatte die Furcht vor einem weltweiten Handelskrieg den Dax in die Knie gezwungen: er war erstmals seit August 2017 unter die 12.000-Punkte-Marke gefallen und hatte 2,3 Prozent schwächer bei 11.913,71 Punkten geschlossen.

Bei den Unternehmen stehen zu Wochenbeginn die Geschäftsberichte von Siltronic, Telefonica Deutschland und Bet-at-home an. Zudem könnten VW, Daimler und BMW im Vorfeld des Genfer Autosalons im Fokus stehen.

Auf der Konjunkturagenda sind die endgültigen Einkaufsmanagerindizes Dienstleistungen Februar für den Euroraum zu finden, aus den USA steht der ISM-Index für das nicht verarbeitende Gewerbe an.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste eingedämmt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent tiefer bei 24.538 Punkten, während der Nasdaq 1,1 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,5 Prozent auf 2691 Zähler.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um 0,7 Prozent auf 21.042 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3249 Punkte.