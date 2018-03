MÄRKTE-Dax dürfte schwächer starten - Anleger warten auf US-Daten

Frankfurt, 13. Mrz (Reuters) - Nach den Kursgewinnen zum Wochenauftakt dürfte es der Dax am Dienstag ruhiger angehen lassen. Banken und Brokerhäuser rechnen damit, dass er etwas schwächer eröffnet. Am Montag hatte der Dax 0,6 Prozent auf 12.418,39 Zähler zugelegt.

Der Börsentag bietet Anlegern gleich mehrere Höhepunkte: Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz wollen E.ON-Chef Johannes Teyssen und sein RWE-Kollege Rolf Martin Schmitz ihre Pläne erläutern für die Neuordnung der deutschen Strombranche. Die RWE-Ökostromtochter Innogy soll zerschlagen werden, bis zu 5000 Arbeitsplätze könnten deshalb wegfallen. RWE und E.ON legten zudem ihre Zahlen vor: Beide verdienten 2017 mehrere Milliarden Euro.

In Berlin präsentiert Volkswagen-Chef Matthias Müller die Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres. Da die reinen Zahlen bereits bekannt sind, dürften Investoren jedes Wort von ihm über die Strategie des gebeutelten Autobauers auf die Goldwaage legen. Auch die Hannover Rück präsentiert Zahlen für 2017.

Ihr Augenmerk dürften Investoren auch auf die Entwicklung der US-Verbraucherpreise im Februar werfen. Von Reuters befragte Analysten rechnen mit einer Inflationsrate von 0,2 Prozent, das wäre etwas weniger als im Januar.

An der Wall Street hatten US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Verluste ausgeweitet. Der Dow Jones schloss 0,6 Prozent tiefer bei 25.178 Punkten. Der S&P 500 fiel um 0,1 Prozent, während der Nasdaq 0,4 Prozent gewann.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,7 Prozent auf 21.968 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 3318 Punkte. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)