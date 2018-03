MÄRKTE-Dax dürfte sich zum Start kaum bewegen

Frankfurt, 15. Mrz (Reuters) - Aus Angst vor einem globalen Handelskrieg dürften sich Dax-Anleger am Donnerstag laut Börsianern zurückhalten. Experten rechneten mit einem kaum veränderten Handelsstart. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex mit 12.237 Punkten knapp im Plus geschlossen. An der Wall Street ging es dagegen bergab: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor ein Prozent auf 24.758 Punkte.

US-Präsident Donald Trump hat seit einigen Wochen seinen Kurs in der Handelspolitik deutlich verschärft. Nach seinen Importzoll-Plänen für Stahl und Aluminium will er Reuters-Informationen zufolge nun gezielt Einfuhren aus China zurückdrängen.

Im Blick behalten dürften die Anleger auch die zahlreichen Konjunkturdaten aus den USA. Neben dem Wochenbericht vom Arbeitsmarkt stehen unter anderem die Konjunkturindizes für die Großräume Philadelphia und New York an. Sie könnten Hinweise auf Tempo und Ausmaß der erwarteten US-Zinserhöhungen liefern. Auf der Unternehmensseite werden die Anleger unter anderem die Zahlen von Lufthansa analysieren. Ansonsten ebbt die Bilanzflut immer weiter ab.