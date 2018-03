MÄRKTE-Dax schwächer erwartet - US-Zoll-Politik verschreckt Anleger

Frankfurt, 23. Mrz (Reuters) - Die Angst vor einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums durch einen globalen Handelskrieg bleibt ein großer Stimmungsdrücker an der Börse. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Freitag tiefer in den Handel starten und womöglich die Marke von 12.000 Punkten nicht halten können. Am Donnerstag hatte er 1,7 Prozent schwächer bei 12.100,08 Punkten geschlossen.

Zwar wollen die USA die Europäische Union (EU) vorerst von den neuen Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ausnehmen. Jedoch sollen chinesische Produkte mit höheren Zöllen belegt werden. “Ein Handelskrieg zwischen den USA und China würde die beiden Lokomotiven der globalen Konjunktur wohl beide gleichermaßen schädigen”, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Aufregung dürfte auch in den Zwillingstürmen der Deutschen Bank in Frankfurt herrschen, denn der Börsengang der Vermögensverwaltungstochter DWS steht an. Statt der einst erhofften zwei Milliarden Euro spült die Emission aber nur rund 1,4 Milliarden Euro in die Kassen der Deutschen Bank. Nicht alle angebotenen Aktien wurden bei Investoren untergebracht.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa deutlich nachgegeben. Der Dow Jones beendete die Sitzung 2,9 Prozent tiefer bei 23.957 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 2,5 Prozent auf 2643 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 2,4 Prozent auf 7166 Punkte.

In Tokio sackte der Nikkei-Index am Freitag um 4,5 Prozent auf 20.618 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 4,5 Prozent auf 3118 Punkte. (Reporter: Anika Ross und Patricia Uhlig, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)