MÄRKTE-Dax höher erwartet - EZB und Bilanzen im Fokus

Frankfurt, 26. Apr (Reuters) - Am deutschen Aktienmarkt werden am Donnerstag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) und eine Flut von Firmenbilanzen den Takt vorgeben. Zur Eröffnung dürfte der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge etwas höher starten. Am Mittwoch hatte er ein Prozent niedriger bei 12.422 Punkten geschlossen. Angesichts der anziehenden US-Renditen hatten viele Anleger Kasse gemacht.

Die Leitzinsen, die seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegen, dürften von EZB-Chef Mario Draghi nicht angetastet werden. Experten rechnen erst im Jahresverlauf 2019 mit der Wende. Investoren dürften Draghis Aussagen auf der Pressekonferenz vor allem nach Signalen für das Ende der Anleihekäufe abklopfen. Zudem stehen der von US-Präsident Donald Trump entfachte Handelsstreit und mögliche negative Folgen für die Weltwirtschaft im Fokus.

Etliche Firmenbilanzen werden zudem erwartet, darunter die von Deutscher Bank, Lufthansa, VW und Covestro. Auf der Konjunkturseite warten Anleger auf die US-Aufträge für langlebige Güter und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten.

Am Mittwoch hatte die Wall Street uneinheitlich geschlossen. Der Dow-Jones-Index stieg um 0,2 Prozent auf 24.083 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 rückte ebenfalls um 0,2 Prozent auf 2639 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 7003 Punkte.

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag um 0,3 Prozent. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)