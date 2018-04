MÄRKTE-Dax dürfte zum Wochenschluss fester starten

Frankfurt, 27. Apr (Reuters) - Zum Abschluss einer mit Bilanzzahlen vollgepackten Handelswoche wird der Dax laut Börsianern fester starten. Am Donnerstag ging der Leitindex mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 12.500,47 Punkten aus dem Handel. Die Wall Street baute ihre Gewinne nach Handelsschluss in Europa noch einmal aus. Der Dow-Jones-Index schloss ein Prozent höher, die Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,6 Prozent. Quartalszahlen von Tech-Unternehmen wie Facebook und AMD sorgten für Rückenwind.

Am Freitag flacht die Flut an Quartalsberichten etwas ab. Mit Daimler, Continental und Airbus stehen aber erneut bedeutende Konzerne auf der Agenda. Auch im europäischen Ausland legen viele Firmen ihre Bilanzen vor, darunter etwa Renault und Sanofi.

Im Fokus stehen zudem die europäisch-amerikanischen Handelsbeziehungen. Kanzlerin Angela Merkel wird im Tagesverlauf in Washington US-Präsident Donald Trump treffen. Gesprächssthema dürften die US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium, das iranische Atomabkommen und der Umgang mit Russland sein.

Konjunkturseitig erwarten Anleger aktuelle Daten zum Wirtschaftswachstum aus Frankreich, Spanien, Großbritannien und aus den USA. Die Investoren werden mit Argusaugen darauf schauen, inwieweit die politische Krisen und Handelsstreitigkeiten der vergangenen Monate ihre Spuren in der Konjunktur hinterlassen haben.