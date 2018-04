MÄRKTE-Dax dürfte höher starten - Nordkorea und Bilanzen im Fokus

Frankfurt, 30. Apr (Reuters) - Die Aussicht auf eine atomare Abrüstung Nordkoreas und die Hoffnung von Anlegern auf solide Bilanzzahlen von Unternehmen dürfte dem Dax zum Wochenstart Rückenwind geben. Nach Berechnungen von Banken und Brokern wird der Leitindex höher starten. Am Freitag hatte er dank eines schwächeren Euro 0,6 Prozent fester auf 12.580 Zählern geschlossen.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat laut dem Präsidialamt in Südkorea angekündigt, das Atomtestgelände im Mai vor den Augen der Weltöffentlichkeit zu schließen. Im Mai soll außerdem das geplante Treffen von Kim mit US-Präsident Donald Trump stattfinden. “Wenn sich Nord- und Südkorea aussöhnen, sind die Anleger eine Sorge los”, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Im Blickfeld der Börsianer steht auch eine Mega-Übernahme der Deutschen Telekom in den USA: Sie kauft für 26 Milliarden Dollar den kleineren Rivalen Sprint. Zudem legen Firmen wie Rib Software, Tele Columbus und Washtec Bilanzzahlen vor.

Im Tagesverlauf werden außerdem die deutschen Inflationsdaten erwartet. Eine geringe Teuerung könnte Spekulationen auf eine Verlängerung der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB) neue Nahrung geben.

An der Wall Street ging der Dow Jones am Freitag unverändert bei 24.311 Punkten aus dem Handel. Der S&P500 rückte um 0,1 Prozent auf 2669 Zähler vor, während der Nasdaq ebenfalls unverändert bei 7119,80 Stellen schloss.

Die Börsen in Tokio und Shanghai blieben am Montag wegen eines Feiertages geschlossen.