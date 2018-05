MÄRKTE-Dax zum Abschluss der Handelswoche höher erwartet

Frankfurt, 04. Mai (Reuters) - Nach einer kurzen Verschnaufpause dreht der Dax wieder auf. Zum Wochenabschluss wird der Leitindex Berechnungen von Banken und Brokern zufolge höher in den Handel starten. Am Donnerstag hatte er wegen der schwelenden Sorgen vor einem Handelsstreit zwischen den USA und China 0,9 Prozent verloren auf 12.690,15 Punkte.

Mit Argusaugen werden Anleger darauf achten, welches Ergebnis die Verhandlungen der US-Delegation und mit Vertretern aus China im Streit um US-Zölle zu Tage bringt. Für Aufmerksamkeit sorgen dürften im Tagesverlauf auch die aktuellen Daten zum US-Arbeitsmarkt.

Zahlreiche Unternehmen legen ihre Quartalszahlen vor, wie etwa der Chemieriese BASF. Er profitierte im ersten Quartal von einem starken Basischemikalien- sowie Öl- und Gasegeschäft, litt aber unter einem starken Euro. Der operative Gewinn (Ebit) vor Sondereinflüssen stieg im ersten Quartal um zwei Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Die Erlöse gingen um ein Prozent auf 16,6 Milliarden Euro zurück. In die Bücher lassen sich unter anderem auch BMW, Lanxess und Rheinmetall blicken.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa aufgeholt und ihre Verluste wettgemacht. Der Dow Jones beendete die Sitzung fast unverändert bei 23.930 Punkten´, während der Nasdaq 0,2 Prozent verlor. Der S&P500 fiel ebenfalls um 0,2 Prozent auf 2629 Zähler.

In Tokio blieb die Börse am Freitag wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3097 Punkte.