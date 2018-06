MÄRKTE-Dax dürfte schwächer starten

Frankfurt, 21. Jun (Reuters) - Die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg dürfte die Kauflust der Dax-Anleger am Donnerstag bremsen. Börsianer rechneten zum Handelsstart mit leicht schwächeren Kursen. Am Mittwoch war der deutsche Leitindex bei 12.695 Punkten 0,1 Prozent fester aus dem Handel gegangen.

Auch an der Wall Street hinterließ der Zollstreit seine Spuren. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent im Minus. Der Technologieindex Nasdaq stieg dagegen auf ein Rekordhoch und schloss 0,7 Prozent fester.

Im US-chinesischen Handelsstreit hatte der amerikanische Präsident Donald Trump am Montagabend mit neuen Zöllen gedroht, China kündigte seinerseits für diesen Fall neue Vergeltungsmaßnahmen an. Laut staatlich kontrollierten Medien könnte China amerikanische Unternehmen aus dem Dow-Jones-Index ins Visier nehmen.

Bei Daimler macht sich der Zollstreit zwischen China und den USA inzwischen ebenfalls bemerkbar. Der Betriebsgewinn (Ebit) des Konzerns werde wegen dieser Entwicklungen im laufenden Jahr voraussichtlich leicht unter dem Vorjahresniveau liegen, teilte der Autobauer am Mittwochabend mit.

Auf der Konjunkturseite stehen unter anderem der Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt und der Konjunkturindex der Fed von Philadelphia in den Terminkalendern. Die Daten könnten weitere Hinweise auf die US-Zinspolitik geben. In London berät die Bank of England die zinspolitische Lage. Überwiegend wird keine Zinsänderung erwartet. (Reporter: Andrea Lentz, Daniela Pegna; redigiert von Petra Jasper. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)