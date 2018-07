MÄRKTE-Dax dürfte trotz Zollstreits fester starten

Frankfurt, 06. Jul (Reuters) - Nach der jüngsten Kurserholung dürften sich die Anleger zum Abschluss der Börsenwoche weiter nach vorne wagen. Der Dax wird laut Banken und Brokerhäusern am Freitag fester erwartet. Am Donnerstag hatte er bereits 1,2 Prozent höher bei 12.464 Punkten geschlossen.

Im Fokus dürfte der Handelsstreit der USA mit China stehen. Nach dem Inkrafttreten von US-Zöllen auf chinesische Warenimporte sieht sich die Regierung in Peking zu Gegenmaßnahmen gezwungen. Anleger fürchten, dass sich der Zollstreit zwischen den weltweit größten Wirtschaftsmächten zu einer Vergeltungsspirale ausweitet, die auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen könnte. Seit diesem Freitag gelten US-Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar. Der Shanghai-Composite notierte 0,7 Prozent fester.

Unter den Einzelwerten dürfte ThyssenKrupp für Gesprächsstoff sorgen. Nach massiver Kritik von Investoren und einer fehlenden geschlossenen Rückendeckung durch den Aufsichtsrat gibt Konzern-Chef Heinrich Hiesinger seinen Posten auf.

Nach den unerwartet starken Daten zu den Aufträgen der deutschen Industriefirmen im Mai erfahren Anleger zum Wochenschluss mehr über die Produktion der hiesigen Unternehmen im vergangenen Monat. Außerdem veröffentlicht die US-Regierung im Tagesverlauf aktuelle Zahlen zum Arbeitsmarkt. Einen Vorgeschmack lieferten bereits am Donnerstag die Daten des privaten Arbeitsvermittlers ADP, demzufolge die US-Unternehmen im Juni etwas weniger neue Jobs geschaffen haben als erwartet. Die Wall Street schloss im Plus.