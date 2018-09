MÄRKTE-Rekordjagd an Wall Street sorgt für Kauflaune bei Dax-Anlegern

Frankfurt, 21. Sep (Reuters) - Angetrieben von einer Kursrally an der Wall Street und in Asien nimmt auch der Dax Fahrt auf. Nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern wird der deutsche Leitindex am Freitag mit Gewinnen in den Handel starten. Am Donnerstag hatte er dank Spekulationen auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China 0,9 Prozent im Plus bei 12.326,48 Punkten geschlossen.

Neben dem Dauerbrennerthema Zollstreit richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die anstehenden Barometer für die Stimmung der deutschen und europäischen Einkaufsmanager. Wegen des großen Verfalls an den Terminmärkten - des sogenannten Hexensabbats - rechnen Experten mit größeren Kursausschlägen, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

An der Wall Street baute der Dow-Jones-Index am Donnerstag nach Börsenschluss in Europa seine Gewinne aus. Er schloss knapp ein Prozent höher auf einem Rekordhoch von 26.656 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,8 Prozent auf 2930 Zähler vor, womit er ebenfalls einen neuen Höchststand markierte. Der Technologieindex Nasdaq verbesserte sich um rund ein Prozent auf 8028 Punkte.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 1,1 Prozent auf 23.929 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 1,4 Prozent auf 2769 Punkte (Reporter: Hakan Ersen und Patricia Uhlig; redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)