MÄRKTE-Anleger ziehen die Bremse - Dax tiefer erwartet

Frankfurt, 02. Okt (Reuters) - An der Börse überwiegt am Dienstag die Vorsicht. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern tiefer in den Handel starten. Am Montag hatte er 0,8 Prozent höher bei 12.339 Punkten geschlossen.

Für Nervosität an den Aktienmärkten sorgen nach wie vor die umstrittenen Schuldenpläne Italiens. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici sagte, die Brüsseler Behörde werde versuchen, die italienische Regierung davon zu überzeugen, ihre Fiskalziele zu ändern. Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker äußerte sich besorgt. Investoren befürchten unter anderem, dass Ratingagenturen Italiens Kreditwürdigkeit wegen der Budgetpläne für 2019 herunterstufen. Der Euro war deswegen unter Druck, er verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1,1554 Dollar.

Anleger von Autoaktien dürften einen Blick nach Paris werfen. In der französischen Hauptstadt öffnet der Autosalon seine Tore, der alle zwei Jahre im Wechsel mit der Frankfurter Automesse IAA stattfindet. Im Fokus des Branchentreffens steht das Fahren der Zukunft, Gesprächsstoff dürften aber auch andere Themen liefern: der bevorstehende Brexit, die Dieselkrise und der weltweite Handelskonflikt.

Der Parteitag der britischen Konservativen dürfte ebenfalls weiterhin im Fokus stehen. Anleger wollen sehen, ob Premierministerin Theresa May ihre Linie für den EU-Austritt Großbritanniens im nächsten Jahr durchsetzten kann.

An der Wall Street schloss der Dow-Jones-Index 0,7 Prozent höher bei 26.651 Punkten. Der S&P-500 erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 2924 Zähler. Der Nasdaq verringerte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 8037 Punkte. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)