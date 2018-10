MÄRKTE-Nachlassende Italien-Sorgen und US-Rally geben Dax Rückenwind

Frankfurt, 04. Okt (Reuters) - Nachlassende Sorgen vor einer neuen Schuldenkrise in Europa locken Anleger in Deutschland nach dem Feiertag wieder an die Aktienmärkte zurück. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern am Donnerstag etwas höher in den Handel starten. Am Dienstag hatte er 0,4 Prozent auf 12.287 Punkte verloren.

Die Regierung in Rom kam ihren Kritikern im Streit um die Haushaltspläne entgegen. 2019 solle die Neuverschuldung zwar 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen, in den zwei Jahren danach solle sie aber niedriger ausfallen als bisher geplant, erklärte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Mittwoch.

Rückenwind erhielt die deutsche Börse auch von der Wall Street. Dort erklomm der Dow-Jones-Index ein Rekordhoch von 26.828 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,1 Prozent auf 2925 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 8025 Punkte.

In Japan sicherten sich Investoren dagegen nach dem jüngsten Anstieg des Nikkei auf den höchsten Stand seit 27 Jahren Gewinne. Der Leitindex der Tokioter Börse verlor 0,2 Prozent.

Unter die Lupe nehmen dürften Anleger im Tagesverlauf den Wochenbericht zum US-Arbeitsmarkt. Er könnte Aufschluss über die am Freitag anstehenden Monatsdaten geben, an denen die US-Notenbank Fed ihre Zinspolitik ausrichtet.

