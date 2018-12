MÄRKTE-Dax nimmt Kurs auf 11.000 Punkte - Brexit und EZB im Blick

Frankfurt, 13. Dez (Reuters) - Der Dax nimmt nach dem erfolglosen Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May Kurs nach oben in Richtung 11.000 Punkte. Der Leitindex legte am Donnerstag in den ersten Handelsminuten 0,5 Prozent auf 10.983 Punkte zu. Anleger werteten es erst einmal positiv, dass May bei den Brexit-Verhandlungen weitermachen könne, sagte ein Händler. Es bleibe aber unklar, wie es mit dem Brexit weitergehe und ob die Scheidungsvereinbarung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU durch das britische Parlament komme.

Die Zugeständnisse Italiens im Haushaltsstreit mit der EU hellten die Stimmung an der Börse ebenfalls auf. Die Investoren seien zudem nach den jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump wieder optimistischer, dass eine langfristige Lösung im Handelskonflikt mit China gefunden werden könnte.

Bei Deutsche Bank und Commerzbank hielten die Fusionsfantasien an. Die Aktien von Deutsche Bank stiegen um mehr als vier Prozent auf 8,18 Euro, Commerzbank-Papiere legten 4,1 Prozent auf 7,22 Euro zu. Einem Medienbericht zufolge versucht die Bundesregierung, den Weg für einen Zusammenschluss der beiden Geldhäuser zu ebnen.

Rund fünf Prozent abwärts ging es für Metro. Das kriselnde Russland-Geschäft ist weiter ein Bremsklotz für den Handelsriesen.

Am Nachmittag richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die Pressekonferenz von EZB-Chef Mario Draghi. Er wird voraussichtlich das Ende der Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank zum Jahresende verkünden. Börsianer erhoffen sich zudem Details zur geplanten Reinvestition von Geldern fällig werdender Bonds. (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)