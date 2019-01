MÄRKTE-Dax zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Frankfurt, 02. Jan (Reuters) - Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am vorangegangenen Handelstag hatte er 1,7 Prozent fester bei 10.559 Punkten geschlossen. Zum Auftakt des neuen Börsenjahres stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Unter anderem werden im Tagesverlauf die Stimmungsindikatoren der deutschen und europäischen Einkaufsmanager veröffentlicht. Dax-Indikationen Stand Lang & Schwarz 10.493,50 Dt. Bank 10.580,00 Asiatische Indizes am Stand Veränderung Nikkei Kein Handel Shanghai 2.464,53 -1,2 Prozent Hang Seng 25.146,86 -2,7 Prozent (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)